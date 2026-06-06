ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ പാക്കറ്റ് അളവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകീകരിച്ചു; വില താരതമ്യം ഇനി എളുപ്പമാകും
ന്യൂഡൽഹി: ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ വില എളുപ്പത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പാക്കറ്റുകളുടെ അളവ് ഏകീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ കാര്യ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി. ലീഗൽ മെട്രോളജി ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലാണ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെയും കൊഴുപ്പുകളുടെയും നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി (യഥാർത്ഥ അളവ്) നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ (SoP) കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തത്.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഒൻപത് നിശ്ചിത അളവുകളിലുള്ള പാക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ:
- 200 മില്ലി ലിറ്റർ / ഗ്രാം
- 500 മില്ലി ലിറ്റർ / ഗ്രാം
- 1 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 2 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 3 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 4 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 5 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 15 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
- 20 ലിറ്റർ / കിലോഗ്രാം
പാം ഓയിൽ, സോയാബീൻ, സൂര്യകാന്തി (സൺഫ്ലവർ), കടുക്, നിലക്കടല, എള്ള്, തവിടെണ്ണ (റൈസ് ബ്രാൻ), പരുത്തിക്കുരു എണ്ണ, ചോളം (കോൺ) എണ്ണ എന്നിവയ്ക്കും ബ്ലെൻഡഡ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മാതാക്കൾക്കും പാക്കർമാർക്കും ഇറക്കുമതിക്കാർക്കും മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, പാക്കറ്റിൽ എണ്ണയുടെ അളവ് 'വോളിയത്തിൽ' (മില്ലി ലിറ്റർ/ലിറ്റർ) ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ, അതിന് തുല്യമായ 'തൂക്കവും' (ഗ്രാം/കിലോഗ്രാം) പാക്കറ്റിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട്.
സാധാരണക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 200 മില്ലി ലിറ്ററോ 200 ഗ്രാമോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള ചെറിയ പാക്കറ്റുകളെ ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള പാക്കറ്റുകൾ വിപണിയിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന വ്യവസായ സംഘടനകളുടെ പരാതികൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി. മുമ്പ് ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയ്ക്കും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയ്ക്കും ഒരുപോലെ ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും.