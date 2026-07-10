ശരവതി പദ്ധതിക്ക് വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ
ബെംഗളൂരു: വിവാദമായ ശരവതി പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ (Expert Committee) അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ ശരവതി വാലി ലയൺ ടൈൽഡ് മക്കാക് (സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ) വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലും അതിന്റെ ബഫർ സോണിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. പദ്ധതി പരിസ്ഥിതിക്ക് കനത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ചില ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും നിലവിൽ ഇതിന് അന്തിമ അനുമതികൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വന്യജീവി ബോർഡിന്റെ തത്വത്തിലുള്ള (In-principle approval) ചില ശുപാർശകൾ മാത്രമാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ അഖിലേഷ് ചിപ്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം വന്യജീവികളുടെ നന്മയ്ക്കല്ലാതെ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം വിനാശകരമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുമതിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം തകർക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കണക്കിലെടുത്ത്, കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രദേശത്ത് യാതൊരുവിധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തരുതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കർണാടക സർക്കാരിനും കർണാടക പവർ കോർപ്പറേഷനും കർശന നിർദേശം നൽകി.