ഡിഎംകെ - കോൺഗ്രസ്സ് ഭിന്നത മുതലാക്കാൻ കേന്ദ്രം; വനിതാ സംവരണ ബിൽ വീണ്ടും പാർലമെന്റിലേക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസ്സും തമ്മിലുണ്ടായ കടുത്ത ഭിന്നത രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിലെ എൻഡിഎ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ലോക്സഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ട വനിതാ സംവരണ ബിൽ (ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ) കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ്യുടെ ടിവികെ (TVK) പാർട്ടിയെ കോൺഗ്രസ്സ് പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഡിഎംകെ-കോൺഗ്രസ്സ് സഖ്യം തകർന്നത്. ഈ ഭിന്നത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ 'ഇൻഡ്യാ' (INDIA) മുന്നണിയെത്തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കി പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സീറ്റുകൾ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ബിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ, പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെയും കോൺഗ്രസ്സിനെയും രണ്ട് തട്ടിലാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. മുൻപ് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാർട്ടികൾ ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തത്. എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് ബില്ലിനെ എതിർക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വനിതാ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഐക്യം പൂർണ്ണമായി തകർക്കാനും ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിന് സാധിച്ചേക്കും.