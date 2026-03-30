കേന്ദ്രത്തിന്റെ ധനക്കമ്മി 12.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി; ബജറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 80.4 ശതമാനത്തിൽ
ന്യൂഡൽഹി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ (2025-26) ആദ്യ 11 മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി 12.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, മുഴുവൻ വർഷത്തേക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബജറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 80.4 ശതമാനമാണിത്. കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് (CGA) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ധനക്കമ്മി വാർഷിക ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 85.8 ശതമാനമായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ധനക്കമ്മി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് പുരോഗതി നേടാനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വരവ് (Receipts): ഫെബ്രുവരി വരെ സർക്കാരിന്റെ ആകെ വരവ് 27.91 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 21.45 ലക്ഷം കോടി നികുതി വരുമാനവും 5.8 ലക്ഷം കോടി നികുതിയേതര വരുമാനവുമാണ്.
- ചെലവ് (Expenditure): ഇതേ കാലയളവിൽ 40.44 ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചു. ഇതിൽ 9.29 ലക്ഷം കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള മൂലധന ചെലവാണ് (Capital Expenditure).
- ലക്ഷ്യം: 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ധനക്കമ്മി ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ (GDP) 4.4 ശതമാനത്തിൽ (15.58 ലക്ഷം കോടി രൂപ) എത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- പലിശയും സബ്സിഡിയും: ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പലിശ തിരിച്ചടവിനും (10.65 ലക്ഷം കോടി), സബ്സിഡികൾക്കുമായും (3.89 ലക്ഷം കോടി) വിനിയോഗിച്ചു.
നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചതുമാണ് ധനക്കമ്മി കുറയാൻ കാരണമായത്. മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ധനക്കമ്മി എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.