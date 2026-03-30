കേന്ദ്രത്തിന്റെ ധനക്കമ്മി 12.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി; ബജറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 80.4 ശതമാനത്തിൽ

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 20:10 IST
ധനക്കമ്മി

ന്യൂഡൽഹി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ (2025-26) ആദ്യ 11 മാസങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി 12.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തെ കണക്കനുസരിച്ച്, മുഴുവൻ വർഷത്തേക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബജറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 80.4 ശതമാനമാണിത്. കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്‌സ് (CGA) തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.

​കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ധനക്കമ്മി വാർഷിക ലക്ഷ്യത്തിന്റെ 85.8 ശതമാനമായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ധനക്കമ്മി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് പുരോഗതി നേടാനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വരവ് (Receipts): ഫെബ്രുവരി വരെ സർക്കാരിന്റെ ആകെ വരവ് 27.91 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ 21.45 ലക്ഷം കോടി നികുതി വരുമാനവും 5.8 ലക്ഷം കോടി നികുതിയേതര വരുമാനവുമാണ്.

  • ചെലവ് (Expenditure): ഇതേ കാലയളവിൽ 40.44 ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചു. ഇതിൽ 9.29 ലക്ഷം കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള മൂലധന ചെലവാണ് (Capital Expenditure).

  • ലക്ഷ്യം: 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ധനക്കമ്മി ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ (GDP) 4.4 ശതമാനത്തിൽ (15.58 ലക്ഷം കോടി രൂപ) എത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

  • പലിശയും സബ്‌സിഡിയും: ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പലിശ തിരിച്ചടവിനും (10.65 ലക്ഷം കോടി), സബ്‌സിഡികൾക്കുമായും (3.89 ലക്ഷം കോടി) വിനിയോഗിച്ചു.

​നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചതുമാണ് ധനക്കമ്മി കുറയാൻ കാരണമായത്. മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ധനക്കമ്മി എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

