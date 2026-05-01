പൗരത്വ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം; ഒ.സി.ഐ കാർഡ് നടപടികൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ: കുട്ടികളുടെ പാസ്പോർട്ട് നിബന്ധന കർശനമാക്കി
വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഏറെ പ്രസക്തമായ പൗരത്വ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ (OCI) കാർഡ് ഉടമകളുമായും പൗരത്വ അപേക്ഷകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നടപടികൾ ലളിതമാക്കാനും സുതാര്യമാക്കാനും വേഗത്തിലാക്കാനും ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സഹായിക്കും.
പുതിയ സംവിധാനം പ്രകാരം, OCI കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതും അത് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഇനി പൂർണമായും ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെയായിരിക്കും. മുമ്പ് നേരിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണമായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അപേക്ഷകർക്ക് ഫിസിക്കൽ കാർഡിനൊപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് രജിസ്ട്രേഷനും ലഭ്യമാക്കുന്ന 'ഇ-ഒ.സി.ഐ' (e-OCI) പദ്ധതിയും സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിജ്ഞാപനത്തിലെ പ്രധാന മാറ്റം
വ്യാഴാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മാറ്റം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരേസമയം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ടും കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. മുമ്പ് ഈ നിർദ്ദേശം ഒരു സത്യവാങ്മൂലം മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് കർശനമായ ചട്ടമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഒ.സി.ഐ പദവി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ കാർഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ മിഷനിലോ ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലോ തിരികെ നൽകണം. സർക്കാർ ഒ.സി.ഐ പദവി റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിലും കാർഡ് തിരികെ നൽകൽ നിർബന്ധമാണ്.
ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം
സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ വഴി നേരിട്ട് ഇ-ഒസിഐ ഉടമകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയും, ഇത് മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലാക്കുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. അപേക്ഷകർക്ക് താൽപര്യമനുസരിച്ച് ഫിസിക്കൽ കാർഡോ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പീൽ പ്രക്രിയയും സർക്കാർ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ നിരസിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനേക്കാൾ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാതി പുനഃപരിശോധിക്കും. അപേക്ഷകന് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അവസരവും ലഭിക്കും. ഇത് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ നീതിയുക്തമാക്കുന്നു.
പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ
1950 ജനുവരി 26-നോ അതിന് ശേഷമോ അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീയതിയിൽ പൗരത്വം നേടാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ പൗരന്മാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ മുത്തശ്ശി-മുത്തശ്ശന്മാരോ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരായിരുന്നവർക്കോ ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുണ്ടാവില്ല.
മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം, ഒ.സി.ഐ അപേക്ഷകർ ഇനി മുതൽ 'ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ' പ്രോഗ്രാമിന് സമ്മതം നൽകണം എന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഇത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്