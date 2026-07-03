കേതൻ അഗർവാൾ വധക്കേസിൽ പുതിയ തിരിവ്: ചേതൻ ചൗധരിയുടെ സഹപാഠി പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 17:30 IST
Pune

പൂനെയിലെ പ്രമുഖ റിയൽറ്റർ കേതൻ അഗർവാളിന്റെ (26) കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ചേതൻ ചൗധരിയുടെ (22) ഒരു സഹപാഠിയെ (Classmate) കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.

​ആരാണ് ഈ പുതിയ വ്യക്തി? സിയയുമായും ചേതനുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

​പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന യുവാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ ചേതൻ ചൗധരിയുടെ സഹപാഠിയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രതികൾ നടത്തിയ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സഹപാഠിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

​പ്രധാന പ്രതിയും കേതന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവുമായ സിയ ഗോയലും (20), അവളുടെ പങ്കാളി ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ കൊലപാതക പദ്ധതി കൃത്യം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ സഹപാഠിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സിയയും ചേതനും ഈ യുവാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതായും വിവരമുണ്ട്. ഈ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ ഇയാൾക്ക് എത്രത്തോളം പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനായി പോലീസ് നിലവിൽ ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

​കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം

​നവംബറിൽ വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെ, കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 18-നാണ് കേതൻ അഗർവാൾ പൂനെയ്ക്കടുത്തുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലെ 400 അടി താഴ്ചയുള്ള മലയിടുക്കിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു അപകടമരണമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സിയ ഗോയൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും ഫോൺ രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിയയും കാമുകൻ ചേതനും ചേർന്ന് നടത്തിയ ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

​പ്രതികളായ സിയ ഗോയലിനെയും ചേതൻ ചൗധരിയെയും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടാനും, കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ഇവരെ പോളിഗ്രാഫ് (അസത്യപരിശോധന) ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കാനും പോലീസ് കോടതിയുടെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്.

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