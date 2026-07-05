ഗാന്ധിനഗർ-അഹമ്മദാബാദ് കോറിഡോറിൽ 175 കോടിയുടെ ഫ്ലൈഓവർ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ നഗര ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പേകി ഗാന്ധിനഗർ-അഹമ്മദാബാദ് കോറിഡോറിലെ പുതിയ കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ഫ്ലൈഓവർ (Cable-stayed flyover) മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗാന്ധിനഗർ-അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ട് റോഡിലെ ഭട്ട് ക്രോസ്റോഡിൽ (Bhat Crossroads) നിർമ്മിച്ച ഈ അത്യാധുനിക പാലം പൂർത്തിയാക്കാൻ 175 കോടി രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു നഗരപ്രദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ഫ്ലൈഓവറാണിത്.
സംസ്ഥാന റോഡ്-കെട്ടിട നിർമാണ വകുപ്പും അഹമ്മദാബാദ് അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും (AUDA) സംയുക്തമായാണ് 1.48 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ആറുവരിപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. പദ്ധതി തുകയുടെ പകുതി വീതം ഇരു ഏജൻസികളും തുല്യമായാണ് പങ്കിട്ടത്.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:
ട്രാഫിക് കുരുക്കിന് പരിഹാരം: ദിനംപ്രതി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റൂട്ടിലെ ഭട്ട് സർക്കിളിലെ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഇതോടെ ശാശ്വത പരിഹാരമാകും.
യാത്രാസമയം ലാഭിക്കാം: അഹമ്മദാബാദ്, ഗാന്ധിനഗർ നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ സമയവും ഇന്ധനവും വലിയ തോതിൽ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും.
രണ്ടുതലത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം: പുതിയ മേൽപ്പാലം വന്നതോടെ അഹമ്മദാബാദ്-ഗാന്ധിനഗർ ട്രാഫിക് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെയും, എസ്.പി റിങ് റോഡ് ട്രാഫിക് പാലത്തിന് അടിയിലൂടെയും സുഗമമായി കടന്നുപോകും.
ഇതോടൊപ്പം കോബ സർക്കിളിനും ഭട്ട് സർക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള നർമ്മദ മെയിൻ കനാലിന് കുറുകെയുള്ള നിലവിലെ ആറുവരിപ്പാലം 12 വരിയാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള 48 കോടിയുടെ നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടലും മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ എം.പി ഹസ്മുഖ് പട്ടേൽ, പ്രാദേശിക എം.എൽ.എമാർ, ഗാന്ധിനഗർ മേയർ മീരാ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.