മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് ആദ്യ അഗ്നിപരീക്ഷയായി ജി.ബി.എ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 11:33 IST
CM DK

ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി.കെ. ശിവകുമാറെന്ന നേതൃമാറ്റം പൂർത്തിയായതോടെ, ബെംഗളൂരു നഗര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി (GBA) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷയാകുന്നു. നീണ്ടനാളായി വൈകിക്കിടക്കുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിന് മുൻപായി നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ബെംഗളൂരു നഗര വികസന മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എടുത്ത പല പ്രമുഖ തീരുമാനങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തലാകും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. ബി.ബി.എം.പി (BBMP) പുനഃസംഘടന, 40 കിലോമീറ്റർ ടണൽ റോഡ് പദ്ധതി, പെരിഫറൽ റിങ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത്. പുതുതായി രൂപീകരിച്ച 5 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നത് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

​2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ബെംഗളൂരുവിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഭരണനേതൃത്വത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം മാറിയതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾക്ക് വേഗത കൂടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൗൺസിലർമാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും. ഡി.കെ. ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിന് പുതിയ പദ്ധതികളും ഗ്യാരന്റികളും ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും, ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം, വർഷങ്ങളായി കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ബിജെപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തുണ്ട്.

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