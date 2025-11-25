മുഖ്യമന്ത്രി കസേര; ഡി.കെ. ശിവകുമാർ 'രഹസ്യധാരണ' വെളിപ്പെടുത്തി: പരസ്യ ചർച്ചയ്ക്കില്ല
Nov 25, 2025, 18:40 IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പാർട്ടിയിലെ 'അഞ്ചോ ആറോ പേർ' തമ്മിലുള്ള 'രഹസ്യധാരണ'യാണെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടാണ് ശിവകുമാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
- 'രഹസ്യധാരണ' പരാമർശം: "മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചോ ആറോ പേർ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യധാരണയാണ്. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ താത്പര്യമില്ല."
- പാർട്ടി താത്പര്യം: "എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളൂ. പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളൂ."
- സിദ്ധരാമയ്യയെ പിന്തുണച്ച്: "മുഖ്യമന്ത്രി (സിദ്ധരാമയ്യ) സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മുതിർന്ന നേതാവാണ്. പാർട്ടിയുടെ മുതൽക്കൂട്ടുമാണ്. അടുത്ത ബജറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് താനായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. 2028 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും 2029 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ലക്ഷ്യമിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം."
കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തമ്മിൽ പദവി പങ്കിടാൻ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.