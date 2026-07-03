ചൈനീസ് ആപ്പ് വില്ലനായി; ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളിൽ ഇ-റിക്ഷകൾ 'ജാമായി' വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രധാന യാത്രാമാർഗ്ഗമായ ഇ-റിക്ഷകളെ (ഈ-ഓട്ടോകൾ) ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു പുതിയ 'മൊബൈൽ ആപ്പ് പ്രങ്ക്' (തമാശ) സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. 'BAT-BMS', 'Epoch Li-ion' തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ-റിക്ഷകൾ വഴിപോക്കർ ദൂരത്തുനിന്ന് മൊബൈലിലൂടെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഡൽഹി, എൻ.സി.ആർ മേഖലകളിലാണ് ഈ സംഭവം വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം?
ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിലകുറഞ്ഞ ഇ-റിക്ഷകളിലും ചൈനീസ് നിർമ്മിത ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്ററികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ (BMS) ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ, ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ യാതൊരുവിധ പാസ്വേഡോ സുരക്ഷാ കോഡുകളോ (Authentication) നൽകാറില്ല.
സുരക്ഷാ വീഴ്ച: 10 മുതൽ 15 മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ചൈനീസ് ആപ്പ് വഴി ഈ ബാറ്ററികളിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാകും. ആപ്പിലെ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ബാറ്ററിയുടെ 'ഡിസ്ചാർജ്' (പവർ സപ്ലൈ) ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതോടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് വഴിയിൽ നിന്നുപോകുന്നു.
പ്രങ്ക് എന്ന പേരിൽ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളി
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീൽസ് ചെയ്യാനും തമാശയ്ക്കുമായി ചില യുവാക്കൾ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇ-റിക്ഷകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എക്സിലും (ട്വിറ്റർ) വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപകടസാധ്യത: തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ വെച്ച് വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിലയ്ക്കുന്നത് വൻ റോഡപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ജീവനമാർഗ്ഗം തടസ്സപ്പെടുന്നു: ദിവസക്കൂലിക്ക് വണ്ടിയോടിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ ഡ്രൈവർമാരുടെ വരുമാനത്തെയും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. പല ഡ്രൈവർമാരും വാഹനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഫായതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.
ഈ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച പുറത്തുവന്നതോടെ ഡൽഹി പൊലീസും കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയവും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ഭാഗങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അസംബിൾ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഇ-വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.