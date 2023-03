ചൈനീസ് സിസിടിവികൾ നിരോധിക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് അരുണാചൽ എംഎൽഎ

ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ചൈനീസ് സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പാസിഘട്ട് (പടിഞ്ഞാറ്) എംഎൽഎ നിനോങ് എറിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ഈ സിസിടിവികൾ 'ബെയ്‌ജിംഗിന്റെ കണ്ണും കാതും' ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.

"ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ചൈനീസ് സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി" എംഎൽഎ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഈ ഇൻസ്‌റ്റാൾ ചെയ്‌ത സിസിടിവികൾ ചൈനയുടെ കണ്ണും കാതും ആയി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം

ആഗോള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളെ ഉദ്ധരിച്ച്, ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് എറിംഗ് വിശദീകരിക്കുകയും, അമേരിക്ക, യുണൈറ്റഡ് കിങ്‌ഡം, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് ആർമിയിലെ മുൻ എഞ്ചിനീയറായ റെൻ ഷെങ്‌ഫെയ് 1987ൽ എങ്ങനെയാണ് ഹുവായ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ മുൻ കത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പരാമർശിച്ചു. "അവ്യക്തമായ ചൈനീസ് നിയമത്തിനും പ്രായോഗികമായ ഭരണത്തിനും കീഴിൽ, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചൈനീസ് ഏജൻസികളെ നിരസിക്കാൻ ഹുവായ്യ്ക്ക് കഴിയില്ല. രഹസ്യാന്വേഷണ ശേഖരണത്തിന് ചൈനീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് നിയമം നിർബന്ധമാക്കുന്നു".

"നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ അതിർത്തികളോട് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെയും ചൈന ആവർത്തിച്ച് ശത്രുത കാണിക്കുമ്പോൾ, ഈ ചൈനീസ് ഭീഷണി തടയാൻ ഇന്ത്യ നിർണായക നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ചൈനീസ് സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു." ചൈനയുടെ ഇന്ത്യയോടുള്ള ശത്രുത കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചൈനീസ് സിസിടിവികളുടെ നിരോധനത്തിന് ശേഷം, വീടുകളിൽ ചൈനീസ് സിസിടിവി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

"സിസിടിവി ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ തദ്ദേശീയ ക്ലൗഡ് അധിഷ്‌ഠിത സെർവർ സൊല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കണം. ഐടി മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്‌ക്കെതിരായ ഈ അപകടത്തെ നേരിടാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്‌തരാണ്." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Wrote a letter to Hon’ble PM Sh. @narendramodi Ji to ban installation of Chinese CCTV systems in Indian Govt offices. These installed CCTVs in use across India can be used as “eyes and ears of Beijing #CCPChina”. @AshishSinghLIVE @gauravcsawant @Geeta_Mohan @IndiaToday pic.twitter.com/lg1rD9Itow