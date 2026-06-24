സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ സി.ഐ.എസ്.എഫ്: വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ക്യാമറകൾ ഡൽഹിയിലെ ഡാറ്റാ ഫ്യൂഷൻ സെന്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
രാജ്യത്തെ ആറ് പ്രമുഖ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ (മുഖം തിരിച്ചറിയൽ) ക്യാമറകൾ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 'ഡാറ്റാ ഫ്യൂഷൻ സെന്ററുമായി' (Data Fusion Centre) ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (CISF) പദ്ധതിയിടുന്നു. സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രവീൺ രഞ്ജനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഏതൊക്കെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ: ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത എന്നീ ആറ് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ക്യാമറകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
ലക്ഷ്യം: തത്സമയ നിരീക്ഷണം (Real-time monitoring) ശക്തമാക്കുക, സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികളെയും കുറ്റവാളികളെയും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക, മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സഹായം നൽകുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നാറ്റ്ഗ്രിഡുമായി (NATGRID) ലയനം: ഈ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ക്യാമറകൾ നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗ്രിഡുമായി (NATGRID) സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. സുരക്ഷാ-അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സർക്കാർ-സ്വകാര്യ ഡാറ്റാബേസുകൾ തത്സമയം പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നാറ്റ്ഗ്രിഡ്.
വലിയ സുരക്ഷാ ശൃംഖല: നിലവിൽ ഈ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതുകൂടാതെ, സി.ഐ.എസ്.എഫ് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.