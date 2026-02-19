പൗരത്വ നിയമം: ഹർജികളിൽ മെയ് 5 മുതൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്തിമ വാദം; വിധി ഉടൻ
Feb 19, 2026, 19:52 IST
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ (CAA) ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളിൽ മെയ് 5 മുതൽ സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ വാദം കേൾക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ
- അന്തിമ വാദം: 2026 മെയ് 5 മുതൽ മെയ് 12 വരെയാണ് വാദം കേൾക്കുക.
- ഹർജികൾ: പൗരത്വ നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് (IUML) ഉൾപ്പെടെ സമർപ്പിച്ച 240-ലധികം ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.
- സമയക്രമം: മെയ് 5-നും 6-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കേൾക്കും. മെയ് 6-ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലും മെയ് 7-നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകും. മെയ് 12-ന് മറുപടി വാദങ്ങൾ (Rejoinder) പൂർത്തിയാക്കി കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റും.
- തരംതിരിക്കൽ: കേസുകളെ 'ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ബാധകമായവ', 'അസം - ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ' എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത്.
- നാലാഴ്ചത്തെ സമയം: രേഖകളും മറ്റ് വാദങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ കക്ഷികൾക്ക് കോടതി നാലാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.