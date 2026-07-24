മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാതെ സിജെപി; കേന്ദ്രവുമായി വീണ്ടും ചർച്ച: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് സൗരവ് ദാസും അശുതോഷും
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും (NEET-UG Paper Leak) രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുള്ള കൊക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ച. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് സിജെപി പ്രതിനിധികൾ രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച നടത്തിയത്.
പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന വക്താക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും ശബ്ദമായി എത്തിയത്. ചർച്ചയ്ക്കിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ ഒട്ടും വഴങ്ങാതെ, കൈകെട്ടിനിന്ന് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ഇവരുടെ നിലപാട് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സിജെപി മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
- വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി: നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉടനടി രാജിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുക (ഈ ആവശ്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി).
- നഷ്ടപരിഹാരം: നീറ്റ് ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1 കോടി രൂപ വീതം ആശ്വാസധനം നൽകുക.
- കേസുകൾ പിൻവലിക്കൽ: സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കും സമരക്കാർക്കുമെതിരെ എടുത്ത എഫ്.ഐ.ആറുകളും മറ്റ് നിയമനടപടികളും പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുക.
സർക്കാർ നിലപാട്
രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിലും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തത്ത്വത്തിൽ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന പ്രധാന ആവശ്യത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ സർക്കാർ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനിന്റെ രാജിയില്ലാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.