​സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിൽ; പാർലമെന്റ് മാർച്ചുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സംഘടന

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 14:29 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദിറിലെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്‌ചുകിനെ ഡൽഹി പോലീസ് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു.

​സമരക്കാരെ പോലീസ് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ജൂലൈ 20-ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പാർലമെന്റ് മാർച്ചുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി സോനം വാങ്‌ചുക് നിരാഹാര സമരത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും വൈദ്യോപദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

​എന്നാൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജന്തർ മന്ദിറിൽ വച്ച് പോലീസ് തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചതായും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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