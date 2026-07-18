സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിൽ; പാർലമെന്റ് മാർച്ചുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സംഘടന
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദിറിലെ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുകിനെ ഡൽഹി പോലീസ് നിർബന്ധപൂർവ്വം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു.
സമരക്കാരെ പോലീസ് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ജൂലൈ 20-ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പാർലമെന്റ് മാർച്ചുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് സി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി സോനം വാങ്ചുക് നിരാഹാര സമരത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും വൈദ്യോപദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജന്തർ മന്ദിറിൽ വച്ച് പോലീസ് തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചതായും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.