സി.ജെ.പി. പാർലമെന്റ് മാർച്ച്: ഡൽഹിയിൽ കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും അതിജീവിച്ച് ആയിരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി.) ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. ജന്തർമന്തറിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രവർത്തകരെയും തടയാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു.
വ്യാപകമായ ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിച്ചുമാണ് പൊലീസ് പ്രതിഷേധത്തെ നേരിട്ടത്. പൊലീസിന്റെ നടപടിക്കിടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും കേന്ദ്ര ഡൽഹിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ നിരാഹാര സമരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതായും പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും സി.ജെ.പി. നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.