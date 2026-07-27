സി.ജെ.പി പാർലമെന്റ് മാർച്ച്; ആർ.എ.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 7 റൗണ്ട് പെല്ലറ്റ് ഉതിർത്തു, 5 എണ്ണം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 14:06 IST
ഡൽഹി സമരം

ന്യൂഡൽഹി: സി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച 'ചലോ പാർലമെന്റ്' മാർച്ചിനിടെ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർ.എ.എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഏഴ് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായി സി.ആർ.പി.എഫിന്റെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ അഞ്ച് റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഏൽക്കുകയും രണ്ടെണ്ണം തറയിൽ തട്ടുകയുമായിരുന്നു.

​ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹി കൊണോട്ട് പ്ലേസിന് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിന്യാസ രേഖകൾ (log entries) പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു ആർ.എ.എഫ് ജവാൻ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചതായി തെളിഞ്ഞത്. പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെടിവെച്ചതെന്നാണ് സേനയുടെ പ്രാഥമിക വിശദീകരണം.

​വെടിവെപ്പിൽ ഡൽഹി സർവകലാശാലാ വിദ്യാർത്ഥിയായ സാഹിൽ ലോചാബ്, ഗുഡ്ഗാവ് സ്വദേശി ഇർഷാദ് ഷെയ്ഖ്, ഔട്ട്‌ലുക്ക് മാഗസിനിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സേനാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ (force gradient) ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് സി.ആർ.പി.എഫ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

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