ജന്തർ മന്തറിലെ സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം: ആറ് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ; കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവാക്കളുടെ വൻ പ്രതിഷേധം
ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആറ് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യുവജന പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലാണ് സംഭവം.
ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയായി തുടങ്ങി വലിയൊരു യുവജന മുന്നേറ്റമായി മാറിയ സി.ജെ.പി (CJP), നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG), സി.ബി.എസ്.ഇ (CBSE) തുടങ്ങിയ വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്.
അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയത്. "정ഭരണകൂടത്തിന് ഞങ്ങൾ വെറും പ്രാണികളായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ," എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തകർത്ത സർക്കാരിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന യുവതലമുറയെ ജയിലിലടയ്ക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ജന്തർ മന്തറിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആറ് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.