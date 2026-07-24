സി.ജെ.പി സമരം: പാകിസ്താനി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്; 'നല്ല തിരക്കഥ'യെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുമെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ വിദേശ ഇടപെടലെന്ന ആരോപണവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളാണെന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ വക്താക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പൊലീസിന്റെ ഉന്നയിപ്പുകൾ:
വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ: പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മറവിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും തെറ്റായ ശബ്ദരേഖകളും പ്രചരിപ്പിച്ച 480-ലധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി വിലക്കിയതായി ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രത്യേക ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് ടീം: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് സത്യവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക ഫാക്ട്-ചെക്കിംഗ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമനടപടി: ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് നെറ്റിസൺസ്:
എന്നാൽ, പൊലീസിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ പരിഹാസത്തോടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും "ദേശവിരുദ്ധരായി" ചിത്രീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെയും സർക്കാറിന്റെയും നീക്കമെന്ന് നെറ്റിസൺസ് ആരോപിക്കുന്നു.
ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനും സമരത്തെ തകർക്കാനും പൊലീസ് തയ്യാറാക്കിയ "മികച്ച തിരക്കഥ" (Good Script) ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം. നേരത്തെ വിദേശ ഫണ്ട് ആരോപണങ്ങളെ വിദ്യാർഥികൾ പരിഹാസത്തോടെ നേരിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതിയ ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്.