സിജെപി സമരം: മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും മുൻ സിബിഐ മേധാവിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: സി.ജെ.പി (CJP) നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നടപടികളും അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും മുൻ സിബിഐ മേധാവിയും അടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സമിതി (High-powered panel) രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിഷയത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുത്തത്. സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോടതി അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി മുൻനിർത്തിയാണ് കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം.
വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകണം: പ്രതിഷേധ സമയത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിന്റെ നടപടികളും അടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് കൈമാറാൻ നിർദേശമുണ്ട്.
വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പരാതികൾ: സമരം ചെയ്ത വനിതാ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അക്രമങ്ങളും ഓൺലൈൻ അധിക്ഷേപങ്ങളും സമിതി വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
പൊലീസ് നടപടിയിൽ അന്വേഷണം: സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉന്നതതല സമിതി കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.