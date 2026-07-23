സിജെപി സമരം; ജന്തർ മന്തറിലേക്കുള്ള വഴികൾ കൊട്ടിയടച്ചു: ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും അടച്ചിട്ടു
ന്യൂഡൽഹി: സി.ജെ.പി (CJP) നടത്തുന്ന 'ചലോ സൻസദ്' പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും തുടർന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സമരം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളും ഡൽഹി പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ ഉയർത്തി പൂർണ്ണമായി അടച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സോനം വാങ്ചുക്, അഭിജീത്ത് ദീപ്കെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെയും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി, പോലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം നടക്കുന്നത്. സമരം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളും പ്രദേശത്ത് കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹവും തുടരുകയാണ്.