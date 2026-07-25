ജന്തർ മന്തർ സമരം പിൻവലിച്ചു; കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സി.ജെ.പി
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (NTA) നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്നു വന്ന അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP). കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ മൂന്നാം ഘട്ട നിർണ്ണായക ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ 'നല്ല സന്ദേശം മുൻനിർത്തി' (in good faith) സമരം പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ അറിയിച്ചു.
മൈതാനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാരോട് എത്രയും വേഗം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സമരക്കാർക്കെതിരെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ കേസുകളും പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുമെന്നും, സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ തുടർനടപടികളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകി.
നിറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം അന്തിമതീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. സിജെപി ഉന്നയിച്ച മറ്റു പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖ വരും ചൊവ്വാഴ്ച സർക്കാർ എഴുതി നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.— സി.ജെ.പി വക്താവ്
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജെ.പി. നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ രീതികളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച നിരീക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തനം തുടരും.