​സി.ജെ.പി പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനിടെ സംഘർഷം; പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടി: ലാത്തിച്ചാർജ്

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 11:21 IST
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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്.

​മാർച്ച് തടയാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

​നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

​ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ (Section 163 BNSS) നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധക്കാരും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് പ്രദേശം യുദ്ധക്കളമായി മാറിയത്. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 

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