സി.ജെ.പി പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനിടെ സംഘർഷം; പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടി: ലാത്തിച്ചാർജ്
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (CJP) ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ നിന്നും പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്.
മാർച്ച് തടയാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ (Section 163 BNSS) നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധക്കാരും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് പ്രദേശം യുദ്ധക്കളമായി മാറിയത്. നിരവധി പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.