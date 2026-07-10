ശുദ്ധമായ പെട്രോളും E10-ഉം ഇനി പ്രായോഗികമല്ല; E20 ഇന്ധനം കൂടുതൽ മികച്ചതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ശുദ്ധമായ പെട്രോളോ (Pure Petrol) അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എഥനോൾ ചേർത്ത E10 പെട്രോളോ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ലഭ്യമാകുന്ന 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന E20 പെട്രോൾ കൂടുതൽ മികച്ചതും സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. E20 ഇന്ധനം മൈലേജ് കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നുവെന്നുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും മറുപടിയായാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ വിശദീകരണം.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
ലൊജിസ്റ്റിക്സ് വെല്ലുവിളികൾ: ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഒരേസമയം ശുദ്ധമായ പെട്രോളും E10, E20 ഇന്ധനങ്ങളും വെവ്വേറെ സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക-ലൊജിസ്റ്റിക്സ് ബാധ്യതയുണ്ടാക്കും.
എഞ്ചിൻ കേടുപാടുകൾ എന്ന വാദം തെറ്റ്: മാരുതി സുസുക്കി, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നിർമ്മാതാക്കളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ E20 ഇന്ധനം കാരണം എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
മൈലേജിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം: ചില പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ 3 മുതൽ 5 ശതമാനം വരെ മൈലേജ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം സർക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ റേറ്റിംഗ് (Octane Rating) നൽകുന്നതിനാൽ മികച്ച പിക്ക്-അപ്പും സുഗമമായ ഡ്രൈവിംഗും ഇത് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പരിസ്ഥിതിക്കും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നേട്ടം: കാർബൺ ഉദ്വമനം 40% വരെ കുറയ്ക്കാൻ E20 ഇന്ധനത്തിന് സാധിക്കും. കൂടാതെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ തോതിൽ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാനും കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിച്ചു.
വർഷങ്ങളായുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് E20 ഇന്ധനം രാജ്യത്തെ നിലവാരമുള്ള പെട്രോളായി നിശ്ചയിച്ചതെന്നും ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.