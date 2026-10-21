സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കേസ്: പിണറായി വിജയന്റെ ഹര്ജി ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും
ന്യൂഡല്ഹി: സിഎംആര്എല് – എക്സാലോജിക് കേസില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ഹര്ജി ഇന്ന് സുപ്രിംകോടതി പരിഗണിക്കും. വിജിലന്സ് എഫ്ഐആര് നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹര്ജി. മുന്മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും വീണ ടി-യും നല്കിയ ഹര്ജികളും പ്രത്യേക അവധിക്കാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.
ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ച്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുക. കേസില് ഇതിനകം എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, നിര്ബന്ധിത നടപടിയുടെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയന്റെ അഭിഭാഷകന് കഴിഞ്ഞ തവണ സുപ്രിംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാസപ്പടി ഇടപാടില്, കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനുള്ള സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീല് നല്കാന് അനുമതി തേടിയ ഹര്ജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രിംകോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയത്.