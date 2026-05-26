ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി വില വീണ്ടും കൂട്ടി; കിലോയ്ക്ക് 2 രൂപ വർദ്ധിച്ചു: പുതിയ നിരക്ക് 83.09 രൂപ

By  Metro Desk May 26, 2026, 10:08 IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും സിഎൻജി (CNG) വില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കിലോയ്ക്ക് 2 രൂപയാണ് രണ്ട് നഗരങ്ങളിലും കൂട്ടിയത്. വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചതോടെ ഡൽഹിയിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു കിലോ സിഎൻജിക്ക് 83.09 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് (IGL) ആണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

​കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് സിഎൻജി വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. മെയ് 15-ന് ശേഷം മാത്രം കിലോയ്ക്ക് മൊത്തം 4 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇറാൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഗ്യാസ് വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളാണ് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.

​പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിഎൻജി വില കിലോയ്ക്ക് 91.7 രൂപയായും, ഗുരുഗ്രാമിൽ 88.12 രൂപയായും ഉയർന്നു. സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ വില കിലോയ്ക്ക് 84 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.

​തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഈ വിലവർദ്ധനവ് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരെയും ഓട്ടോ-ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെയും കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ചരക്കുകൂലി വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

