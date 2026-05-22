കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകന് വധഭീഷണി; അക്കൗണ്ട് ഉടൻ പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം

By  Metro Desk May 22, 2026, 18:13 IST
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ആക്ഷേപഹാസ്യ (Satire) രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മയായ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്ക് നേരെ വധഭീഷണി. തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വാട്‌സ്ആപ്പിലൂടെ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ അഭിജീത് തന്നെ തന്റെ എക്സ് (X) ഹാൻഡിലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. "ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വധഭീഷണികൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പങ്കുവെച്ചത്.

​ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്:

  • കൊലവിളി: സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിയാൽ പണം നൽകാമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പോലും (അഭിജീത് നിലവിൽ യു.എസിലെ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്) കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നുമാണ് ഹിന്ദിയിൽ ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിലുള്ളത്.
  • വീട് കണ്ടെത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്: "നിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. നിന്റെ വീട് കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സമയം വേണ്ടിവരില്ല," എന്നും മറ്റൊരു സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​എന്താണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി?

​കോടതി നടപടികൾക്കിടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് യുവാക്കളെ 'പാറ്റകളോടും' (Cockroaches) 'പാരസൈറ്റുകളോടും' ഉപമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെയ് 16-നാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. തൊഴിലില്ലായ്മ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ യുവതലമുറയുടെ നിരാശയും രാഷ്ട്രീയക്കാരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പരിഹാസ രൂപേണ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പേജ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്‌സിനെ (90 ലക്ഷത്തിലധികം) നേടി തരംഗമായിരുന്നു.

​അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് വിലക്ക്

​ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ (IB) റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് (X) അക്കൗണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപകന് നേരെ വധഭീഷണിയും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

​സംഭവത്തിൽ മകന്റെ സുരക്ഷയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി അഭിജീതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്മകളും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ വന്ന നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സൈബർ സെല്ലും പോലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

