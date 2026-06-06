ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ പ്രതിഷേധം; മുഖംതിരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET), സി.ബി.എസ്.ഇ, സി.യു.ഇ.ടി തുടങ്ങിയ ദേശീയ പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മയായ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ (CJP) നേതൃത്വത്തിലാണ് ശനിയാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും തെരുവിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചതായി ആക്ഷേപമുയർന്നു.
അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ജന്തർ മന്തറിലെ സമാധാനപരമായ ധർണ്ണ. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പരാജയങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്തെ ഒരുകോടിയിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി ആശങ്കയിലാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കർത്താവ് സോനം വാങ്ചുക് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോടതി പരാമർശത്തെ പരിഹാസരൂപേണ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രൂപംകൊണ്ട 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'ക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം രണ്ട് കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്സാണുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇത്രയേറെ ജനപിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകാത്തതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
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പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
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പ്രധാന ആവശ്യം
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കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി
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പ്രതിഷേധ സ്ഥലം
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ജന്തർ മന്തർ, ന്യൂഡൽഹി
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ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ
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നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദം, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ
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ഓൺലൈൻ പിന്തുണ
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രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷനിൽ 8 ലക്ഷത്തോളം ഒപ്പുകൾ
സമാധാനപരമായി ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും കയ്യിൽ ദേശീയ പതാകയും പുസ്തകങ്ങളുമേന്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയതെന്നും സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും വലിയൊരു യുവജന മുന്നേറ്റം പാർലമെന്റിന് തൊട്ടടുത്ത് നടന്നിട്ടും വാർത്താ ചാനലുകളോ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളോ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.