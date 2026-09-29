സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ഉയർത്താൻ മൂന്ന് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ ശുപാർശ ചെയ്ത് കൊളീജിയം
Updated: Sep 29, 2026, 00:13 IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന കൊളീജിയം യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ജഡ്ജിമാർ:
- ജസ്റ്റിസ് സുനിത അഗർവാൾ (ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്)
- ജസ്റ്റിസ് ഡി. കെ. ഉപാധ്യായ (ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്)
- ജസ്റ്റിസ് അപരേശ് കുമാർ സിംഗ് (തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്)
കേന്ദ്ര ക്രമസമാധാന-നിയമ മന്ത്രാലയവും രാഷ്ട്രപതിയും അംഗീകാരം നൽകുന്നതോടെ പുതിയ ജഡ്ജിമാർ ചുമതലയേൽക്കും. ജസ്റ്റിസ് സുനിത അഗർവാളിന്റെ നിയമനത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ഉയരും.