വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 195.50 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു; ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണ: ഹോട്ടൽ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതം
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ പാചകവാതക (Commercial LPG) വിലയിൽ വൻ വർദ്ധനവ്. 19 കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 195.50 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2,078.50 രൂപയായി ഉയർന്നു. കൊച്ചിയിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഏകദേശം 2,040 രൂപ കടന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- രണ്ടാം വർദ്ധനവ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വില കൂട്ടുന്നത്. മാർച്ച് ഒന്നിന് 114.50 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
- ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ: സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ഗാർഹിക പാചകവാതക (14.2 കിലോ) വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഡൽഹിയിൽ 913 രൂപയായും തിരുവനന്തപുരത്ത് 922 രൂപയായും ഇത് തുടരുന്നു.
- വിമാന ഇന്ധനം: വാണിജ്യ എൽപിജിക്കൊപ്പം വിമാന ഇന്ധനമായ എടിഎഫ് (ATF) വിലയിലും വൻ വർദ്ധനവുണ്ടായി. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിമാനയാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും.
- മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വില: കൊൽക്കത്തയിൽ 218 രൂപയും മുംബൈയിൽ 193.50 രൂപയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്.
കാരണങ്ങൾ
ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 50 ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചത് ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കമ്പനികളെ വില കൂട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
വിലവർദ്ധനവ് ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയരാൻ ഇത് ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ. അതേസമയം, സാധാരണ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. എന്നാൽ പ്രീമിയം പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 11 രൂപയോളം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.