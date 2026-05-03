അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കമ്മീഷന്റെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്; ബംഗാളിലെ ഫാൽത്തയിൽ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലും റീപോളിംഗ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും എതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ (ECI). പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഫാൽത്ത നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഏപ്രിൽ 29-ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച കമ്മീഷൻ, മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ 285 ബൂത്തുകളിലും റീപോളിംഗിന് ഉത്തരവിട്ടു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള കമ്മീഷന്റെ 'സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്' ആയാണ് ഈ നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഫാൽത്തയിലെ നടപടി: വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ കറുത്ത ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വോട്ടർമാരെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായും ബൂത്ത് പിടുത്തം നടന്നതായും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മെയ് 21-ന് മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
- സുരക്ഷാ സേനയുടെ സാന്നിധ്യം: വോട്ടെണ്ണലിന് ശേഷമുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ 70,000 കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ (CAPF) ബംഗാളിൽ നിലനിർത്താൻ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു.
- റെക്കോർഡ് റെയ്ഡുകൾ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലുമായി 1,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അനധികൃത പണവും ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു.
- സ്വിഫ്റ്റ് ആക്ഷൻ: സി-വിജിൽ (c-VIGIL) ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ 100 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നടപടി എടുക്കാൻ 5,000-ത്തിലധികം ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡുകളെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട്:
"ഭയരഹിതമായി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് കമ്മീഷന്റെ ലക്ഷ്യം. അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും എതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും," എന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 4-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാനിരിക്കെ, ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ നിരീക്ഷകരെയും ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.