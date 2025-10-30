കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു; ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് മോദി
ബിഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് ശക്തിയാർജിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും ബീഹാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതു വഞ്ചനയും വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണെന്നും വോട്ടിനായി അവർ ഛഠ് ദേവിയെ അപമാനിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
ബിഹാറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. അതേസമയം മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ബീഹാറിൽ തുടരുകയാണ്. നളന്ദയിലും രാഘോപൂരിലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി. മഹാസഖ്യത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഗയയിൽ എത്തിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാം മോർച്ച സ്ഥാനാർഥിയും എംഎൽഎയുമായ അനിൽ കുമാറിനെ ഗ്രാമീണർ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നു. വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. റോഡ് നിർമാണം നടന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഗ്രാമീണരുടെ ആക്രമണം.