പാക് ഭീകരർക്ക് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകുന്നു; നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
മംഗൽദോയ് (അസം): രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് പകരം പാകിസ്താൻ വളർത്തുന്ന ഭീകരർക്ക് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു. അസമിലെ ദാരംഗ് ജില്ലയിലെ മംഗൽദോയിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും കോൺഗ്രസ് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
- സൈന്യത്തിന് പകരം ഭീകരർക്ക് പിന്തുണ: ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഭീകരർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. പാകിസ്താൻ വളർത്തുന്ന ഭീകരർക്ക് അവർ പിന്തുണ നൽകുന്നു.
- നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു: രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്നവരെയും രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെയും കോൺഗ്രസ് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ.
- വികസന വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചു: പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അസം ഭരിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകെ മൂന്ന് പാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ബിജെപി സർക്കാർ ആറ് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.
അസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചു:
നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് കൈയേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിച്ച് കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയതിന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ഡബിൾ-എഞ്ചിൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ അസമിന്റെ കുതിപ്പ്:
ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, അതിൽ അസമിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 13 ശതമാനമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'വികസിത് ഭാരത്' എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും സർക്കാർ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.