ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മാർച്ച്; ഇടപെട്ട് പി.എം.ഒ, പിരിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദ്ദേശം
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെയും എം.പിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.
പ്രധാന മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ സേന മാർച്ച് തടഞ്ഞതോടെ പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സംഭവം ഗൗരവതരമായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (PMO) നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ഗതാഗത തടസ്സവും മുൻനിർത്തി മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളോടും പ്രവർത്തകരോടും ഉടൻ തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് പി.എം.ഒ അധികൃതരും പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.