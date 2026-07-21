ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മാർച്ച്; ഇടപെട്ട് പി.എം.ഒ, പിരിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദ്ദേശം

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 17:02 IST
Rahul

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെയും എം.പിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.

​പ്രധാന മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ സേന മാർച്ച് തടഞ്ഞതോടെ പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

​സംഭവം ഗൗരവതരമായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (PMO) നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകളും ഗതാഗത തടസ്സവും മുൻനിർത്തി മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളോടും പ്രവർത്തകരോടും ഉടൻ തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് പി.എം.ഒ അധികൃതരും പോലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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