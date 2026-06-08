വിവാഹിതരാകാത്ത പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ ഉഭയസമ്മതത്തോടെയുള്ള ശാരീരികബന്ധം മോശം സ്വഭാവമായി കാണാനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ (ഉഭയസമ്മതത്തോടെ) ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള കാരണമേയല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പ്രണയപരാജയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ പേരിൽ യുവാവിന് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ നിയമനം നിഷേധിച്ച തെലങ്കാന പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ നടപടി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
ജസ്റ്റിസുമാരായ മൻമോഹൻ, മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിവാഹിതരാകാത്ത പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് തടയുന്ന യാതൊരു നിയമവും രാജ്യത്തില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
- എല്ലാ പ്രണയബന്ധങ്ങളും വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ബന്ധം വിവാഹത്തിലെത്തിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പങ്കാളികളിലൊരാൾ മറ്റേയാളെ ചതിച്ചതാണെന്ന് കരുതാനാകില്ല.
- ബലംപ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ആണ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതെങ്കിൽ യുവാവിന് ജോലി നിഷേധിച്ച നടപടി ശരിവെക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരം തെളിവുകളില്ല.
- കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിരപരാധിയാണ്. പരാതിക്കാരി കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ലോക് അദാലത്ത് വഴി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് യുവാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
2014-ൽ അയൽവാസിയായ യുവതിയുമായുള്ള പ്രണയബന്ധം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിനെതിരെ ചതിക്കലിനും ബലാത്സംഗശ്രമത്തിനും കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് 2015-ൽ ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലോക് അദാലത്തിൽ വെച്ച് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. തുടർന്ന് തെലങ്കാനയിലെ സ്റ്റൈപ്പൻഡറി കേഡറ്റ് ട്രെയിനി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് യുവാവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഈ പഴയ കേസ് ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തിന്റെ (Moral Turpitude) തെളിവാണെന്ന് കാണിച്ച് പോലീസ് ബോർഡ് നിയമനം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച സുപ്രീം കോടതി, യുവാവിനെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന് അന്തിമ നിർദേശം നൽകി.