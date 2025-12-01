കർണാടകയിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ; മുഖ്യമന്ത്രി-ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുത്തി മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു

ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ കേവലം രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു വ്യക്തമാക്കി. ഭരണപരമായതും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

​നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ഒരുമിച്ച് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അധികാരത്തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളായി മാത്രമാണ് പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്.

​എന്നാൽ, ഇതിനെതിരായാണ് മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​"അവ വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണപരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, വികസന പദ്ധതികളും, കൂടാതെ പാർട്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ചർച്ചകൾക്ക് വിശാലമായ അജണ്ടയുണ്ട്," ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു പറഞ്ഞു.

 

​സർക്കാരിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഇരുവരുടെയും ഏകോപനം അനിവാര്യമാണെന്നും, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ വഴി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സമവായം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറിയത്.

