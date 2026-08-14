മണ്ഡല പുനർനിർണയം: ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 543 ആയി നിലനിർത്താൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വേണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
ചെന്നൈ: രാജ്യത്തെ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി (Delimitation) ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543 ആയി സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും, സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് അനുപാതം നിലവിലെ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാനും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിന്റെ പകർപ്പും അദ്ദേഹം കത്തോടൊപ്പം നൽകി.
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മണ്ഡല പുനർനിർണയം വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്ക തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നു. 1971-ലെ ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിലവിലെ സീറ്റ് വിഭജനം മാറ്റിയാൽ, മികച്ച സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക പുരോഗതി കൈവരിച്ച തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിലെ പ്രാതിനിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 543 ആയി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക: ലോക്സഭയിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543 ആയി സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരിക.
സീറ്റ് അനുപാതം സംരക്ഷിക്കുക: സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലോക്സഭാ സീറ്റ് അനുപാതത്തിലും, ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തമ്മിലുള്ള 2.2:1 എന്ന സീറ്റ് അനുപാതത്തിലും മാറ്റം വരുത്തരുത്.
വനിതാ സംവരണം: 33% വനിതാ സംവരണം വരുന്ന 2029-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ തന്നെ നിലവിലെ 543 സീറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം. ഇത് മണ്ഡല പുനർനിർണയ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വൈകിപ്പിക്കരുത്.
തമിഴ്നാടിന്റെയും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യവും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.