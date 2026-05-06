ബംഗാളിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി; തോൽവി സമ്മതിക്കാതെ മമത: രാജിവെക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ച നിലപാടിൽ
ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (2026) ബിജെപി വൻ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ മമത ബാനർജി തയ്യാറാവാത്തത് വലിയ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
ഭരണഘടനാപരമായ സാധുത (Is it Constitutionally Valid?)
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് മമത ബാനർജിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ നിയമപരമായ അവകാശമില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- അനുച്ഛേദം 164 (Article 164): മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ഗവർണറുടെ പ്രീതി ഉള്ളിടത്തോളം (During the pleasure of the Governor) മാത്രമേ അധികാരത്തിൽ തുടരാവൂ. സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലോ ഈ "പ്രീതി" ഇല്ലാതാകും.
- ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കൽ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിക്കേ (ഇവിടെ ബിജെപി - 207 സീറ്റുകൾ) സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. വെറും 80 സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമില്ല.
- കാലാവധി അവസാനിക്കൽ: 17-ാം ബംഗാൾ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി 2026 മെയ് 7-ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതോടെ നിലവിലെ സർക്കാർ സ്വയം ഇല്ലാതാകും. മമത രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനും പുതിയ സർക്കാരിനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്.
നിലവിലെ സാഹചര്യം
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബിജെപിക്കായി വോട്ട് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് മമത ബാനർജിയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ കോടതി വഴിയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി (Election Petition) വഴിയോ മാത്രമേ ഇത്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനാകൂ. അത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനുള്ള കാരണമായി ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ചുരുക്കത്തിൽ, മമതയുടെ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ്; നിയമപരമായി അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടരാനാവില്ല. രാജിവെക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ ഗവർണർക്ക് അവരെ പുറത്താക്കി ബിജെപി സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്.