നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധം; പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മകൻ റെയ്ഹാന്റെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് ബിക്കാനിർ ഹൗസിൽ വിലക്ക്
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ റെയ്ഹാൻ രാജീവ് വാധ്റയുടെ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് ഡൽഹിയിലെ ബിക്കാനിർ ഹൗസിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്തതിനാലാണ് (inconsistent with policy) നിർദ്ദിഷ്ട ഫോട്ടോകൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ബിക്കാനിർ ഹൗസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
'നോ ഐഡിയ ഈസ് ഫൈനൽ' (No Idea Is Final) എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് 105 ചിത്രങ്ങളിൽ 74 എണ്ണമാണ് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിലടക്കം നടന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്നാണ് വിവരം.
തങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി നയങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രദർശനത്തിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചതെന്നാണ് ബിക്കാനിർ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എടുത്ത ഈ നടപടി കലാകാരന്മാരുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് റെയ്ഹാൻ വിമർശിച്ചു.