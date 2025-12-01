അനാവശ്യ ബഹമില്ലാതെ പാർലമെന്റ് നടപടികളോട് സഹകരിക്കണം; പ്രതിപക്ഷത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്തിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചക്ക് ഊർജമാകുന്നതാകണം പാർലമെന്റ് സമ്മേലളനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വികസനാണ് സർക്കാരിന്റെ അജണ്ട. വളർച്ചയുടെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ജനങ്ങൾക്ക് ഊർജത്തിന്റെ സന്ദേശമാകുന്നതാകണം. പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിലെ ദൗത്യം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരണമെന്നും അനാവശ്യ ബഹളമില്ലാതെ നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി. ജനവികാരം എതിരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാ എംപിമാർക്കും പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു
 

