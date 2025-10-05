കഫ് സിറപ്പ് മരണം: തമിഴ്നാട്ടിൽ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളിൽ മാരക വിഷമായ 'ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ' കണ്ടെത്തി; നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവ്
ചെന്നൈ: രാജ്യവ്യാപകമായി കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ കഫ് സിറപ്പുകളിലൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാരകമായ ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ (DEG) വിഷാംശം അടങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീസൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നിർമ്മിച്ച 'കോൾഡ്രിഫ്' (Coldrif) കഫ് സിറപ്പിന്റെ സാമ്പിളിലാണ് അനുവദനീയമായ പരിധിക്ക് അപ്പുറം DEG-യുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി 11-ലേറെ കുട്ടികൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കണ്ടെത്തൽ. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സിറപ്പിൽ 48.6% വരെ ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വൃക്കകളുടെയും കരളിലെയും പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യാവസായിക ലായകമാണ് DEG.
പരിശോധനാഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി 'കോൾഡ്രിഫ്' സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഈ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കാനും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകാനും ഉത്തരവിട്ടു. വിപണിയിലുള്ള ഈ ബാച്ച് മരുന്നുകൾ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ എല്ലാ വിതരണക്കാർക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രത്യേക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.