വ്യാജ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ പെരുകുന്നു: പരിഹാരമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ വരുമോ

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 18:03 IST
500 ₹

ഇന്ത്യയിൽ 500 രൂപയുടെ വ്യാജ നോട്ടുകളുടെ (Fake Currency) എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (RBI) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കള്ളനോട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 500 രൂപയുടേതാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യാജ നോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കള്ളനോട്ടുകളെ തടയാൻ പേപ്പർ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം 'പ്ലാസ്റ്റിക് (പോളിമർ) നോട്ടുകൾ' ഇന്ത്യയും പൂർണ്ണമായി പരീക്ഷിക്കണമോ എന്ന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്.

​എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാകാം?

​പേപ്പർ നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് അഥവാ പോളിമർ നോട്ടുകൾക്ക് നിരവധി സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്:

  • വ്യാജൻ ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല: പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വിൻഡോകളും അതേപടി അനുകരിക്കുക കള്ളനോട്ട് മാഫിയകൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല.
  • കൂടുതൽ ആയുസ്സ്: പേപ്പർ നോട്ടുകളേക്കാൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വരെ കൂടുതൽ കാലം പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ ഈടുനിൽക്കും. വെള്ളത്തിലോ വിയർപ്പിലോ ഇവ പെട്ടെന്ന് നശിക്കില്ല.
  • ശുചിത്വം: പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളിൽ അഴുക്കും ബാക്ടീരിയകളും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് കുറവാണ്. ഇവ എളുപ്പത്തിൽ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും.

​ലോകത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, യുകെ, വിയറ്റ്‌നാം തുടങ്ങിയ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ പോളിമർ നോട്ടുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും മുൻപ് ഇതിന്റെ ട്രയലുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർബിഐ ആലോചിച്ചിരുന്നു.

​വെല്ലുവിളികൾ

​പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വലിയ ചിലവുകൾ വരും എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പുതിയ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും മെഷീനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, നിലവിലുള്ള എടിഎം (ATM) മെഷീനുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും വലിയ തുക ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും.

​എങ്കിലും, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നതിനൊപ്പം കള്ളനോട്ട് ഭീഷണി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭാവിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ ഒരു മികച്ച പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗമായി മാറിയേക്കാം.

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