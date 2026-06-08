സിപിഐഎം-ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം; ഇൻഡ്യ സഖ്യ യോഗത്തിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്: വിമർശനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ കേരളത്തിൽ സിപിഐഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി സിപിഐഎം. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന നിർണായക ഇൻഡ്യ (INDIA) സഖ്യ യോഗത്തിലാണ് സിപിഐഎമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി യോഗത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു.
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ-ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ നിരന്തരം 'ബിജെപി ബന്ധം' ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും, ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ബിജെപിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിത്തറയെത്തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ബിജെപിയെ നേരിടാൻ രൂപീകരിച്ച സഖ്യത്തിലിരുന്ന് പരസ്പരം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പോരാടി നിരവധി രക്തസാക്ഷികളെ സംഭാവന ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് സിപിഐഎം. ഞങ്ങളുടെ മതേതര നിലപാടിന് കോൺഗ്രസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല."
— ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി
നേരത്തെ സിപിഐഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിലും ഇതേ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗത്തിൽ വിഷയം ഗൗരവമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്.
വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ വികാരം മാനിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പാർലമെന്റിലും പുറത്തും ശക്തമായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും നേതാക്കൾ യോഗത്തിന് ശേഷം അറിയിച്ചു.