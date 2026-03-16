പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി; എല്ലാ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിങ് നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനായി എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കളും ഉടൻ ബയോമെട്രിക് ഇ-കെവൈസി (e-KYC) പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം കാരണം എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ വരവ് തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
അറിയേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
ശ്രദ്ധിക്കുക: കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്ക് ഭാവിയിൽ സിലിണ്ടർ ബുക്കിംഗ് തടസ്സപ്പെടാനും സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- നിർബന്ധിത കെവൈസി: സിലിണ്ടർ വിതരണവും സബ്സിഡിയും തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം.
- വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം: ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിൽ പോകാതെ തന്നെ, അതത് ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ (Indane, HP, Bharat Gas) മൊബൈൽ ആപ്പുകളും 'Aadhaar FaceRD' ആപ്പും ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് മുഖം സ്കാൻ ചെയ്ത് (Facial Authentication) കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
- ഉജ്ജ്വല ഗുണഭോക്താക്കൾ: പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിയിലുള്ളവർ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും നിർബന്ധമായും ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം.
- പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധം കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം മന്ദഗതിയിലായതാണ് ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജി ഇറക്കുമതിയെ ബാധിച്ചത്. ഇത് പൂഴ്ത്തിവെപ്പിനും കരിഞ്ചന്തയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത് തടയാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം.
നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പാചകവാതക ഇ-കെവൈസി (e-KYC) പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
LPG ഇ-കെവൈസി: ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്
ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നേരിട്ട് പോകാതെ തന്നെ ആധാർ ഫേസ് ഓതന്റിക്കേഷൻ (Aadhaar Face Authentication) വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ആവശ്യമായ ആപ്പുകൾ:
ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഈ രണ്ട് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക:
- Aadhaar FaceRD (UIDAI): ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. (ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ആപ്പാണ്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, തുറക്കേണ്ടതില്ല).
- നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ ആപ്പ്:
- Indane: 'IndianOil ONE' ആപ്പ്
- HP Gas: 'HP PAY' ആപ്പ്
- Bharat Gas: 'Hello BPCL' ആപ്പ്
ചെയ്യേണ്ട രീതി:
- ലോഗിൻ ചെയ്യുക: നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ ആപ്പ് തുറന്ന് ഗ്യാസ് കണക്ഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക (ആദ്യമായാണെങ്കിൽ 'Sign Up' ചെയ്യുക).
- ഇ-കെവൈസി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ആപ്പിലെ ഹോം പേജിലോ പ്രൊഫൈൽ സെക്ഷനിലോ ഉള്ള 'e-KYC' അല്ലെങ്കിൽ 'Aadhaar Authentication' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ആധാർ നമ്പർ നൽകുക: നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ നൽകി ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് 'Face Scan' അല്ലെങ്കിൽ 'Face Auth' എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക.
- മുഖം സ്കാൻ ചെയ്യുക: ഇപ്പോൾ 'Aadhaar FaceRD' ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ മുഖം വയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കണ്ണ് ചിമ്മാൻ നിർദ്ദേശം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക.
- വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുക: സ്കാനിംഗ് പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. 'Submit' ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടെ ഇ-കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ആകും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
- ഫോൺ നമ്പർ: ആധാറിലും ഗ്യാസ് കണക്ഷനിലും ഒരേ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ നൽകുന്നതാണ് എളുപ്പം.
- പരാജയപ്പെട്ടാൽ: മുഖം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കണ്ണട മാറ്റിയോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കിയോ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക.
- സബ്സിഡി: കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ സബ്സിഡി തുക കൃത്യമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.