വിമർശനങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ധനം; ജനങ്ങളാണ് എന്റെ കരുത്ത്: ഡി.എം.കെ-ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി: പരമ്പരാഗത ദ്രാവിഡ കക്ഷികൾക്ക് ബദലായി ജനങ്ങൾ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (TVK) നൽകിയ ജനവിധി തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചരിത്രപരമായ മാറ്റമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വൻ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്നെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്താൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പല തന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞെങ്കിലും ജനപിന്തുണയോടെ അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി വിജയ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഭരണമേറ്റ് ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ വിമർശനം തുടങ്ങിയതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിജയ്, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഗോവണി കയറുന്നവർക്ക് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് തന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തനാക്കുകയേ ഉള്ളൂവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ കറുപ്പും വെളുപ്പും കലർന്ന കോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, സുതാര്യവും വ്യക്തവുമായ ("Black and White") ഭരണത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് അതെന്നായിരുന്നു വിജയ്റെ മറുപടി.
പ്രസംഗത്തിലുടനീളം ഡി.എം.കെ-ക്കെതിരെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണമാണ് വിജയ് നടത്തിയത്. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ഇനി നേരിട്ടുള്ള മത്സരം ടി.വി.കെയും ഡി.എം.കെയും തമ്മിൽ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ സർക്കാർ തമിഴ്നാടിനെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയെന്നും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കിയെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു.
ഭരണനേട്ടങ്ങളും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും:
തന്റെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 717 ടാസ്മാക് (TASMAC) മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ പൂട്ടിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മുൻപ് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന 100 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി തന്റെ സർക്കാർ 200 യൂണിറ്റായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'സിംഗപ്പെൺ പട' (Singapenn Padai) രൂപീകരിക്കുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ അതിവേഗ കോടതി നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം സജീവമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ജനറേഷൻ ഇസഡ് (Gen Z) ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതലമുറ ഇന്ന് അസംബ്ലി നടപടികളും ഭരണകാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടി വിജയം തുടരുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച വിജയ്, അഴിമതിരഹിതമായ നല്ല നാളുകളാണ് തമിഴ്നാടിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.