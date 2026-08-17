ബിഹാറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കും തിരക്കും; ആറ് മരണം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
Aug 17, 2026, 10:19 IST
പട്ന: ബിഹാറിലെ ലഖിസൈരായ് ജില്ലയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ അശോക് ധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് ആറ് ഭക്തർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ശ്രാവണ മാസത്തിലെ പൂജകൾക്കായി പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ ബാരിക്കേഡ് തകർന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.