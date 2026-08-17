ബിഹാറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കും തിരക്കും; ആറ് മരണം: നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Aug 17, 2026, 10:19 IST
ബീഹാർ

പട്ന: ബിഹാറിലെ ലഖിസൈരായ് ജില്ലയിലുള്ള പ്രശസ്തമായ അശോക് ധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് ആറ് ഭക്തർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​ശ്രാവണ മാസത്തിലെ പൂജകൾക്കായി പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ ബാരിക്കേഡ് തകർന്നതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രാദേശിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

​പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ.

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