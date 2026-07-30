ഒരു ജവാനെയും തള്ളിപ്പറയില്ല: സേനയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി സിആർപിഎഫ് തലവൻ ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ്
രാജ്യസേവനത്തിലും ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിലും ഭയരഹിതമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ്. കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സേനാംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സദ്ദേശപരമായ (bona fide) തീരുമാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഡിജി വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടെ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുത്ത ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി സിആർപിഎഫ് മേധാവി നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.
ജൂലൈ 27-ന് നടന്ന സിആർപിഎഫ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ (investiture ceremony) ജവാന്മാരെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിർണായക നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയത്. “രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കോ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനോ ആയി കർത്തവ്യനിരതരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കൃത്യമായ ഏത് തീരുമാനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തിയുടെയും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും ഞാൻ മുന്നിലുണ്ടാകും,” എന്നായിരുന്നു ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. സേനയുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലെ സുരക്ഷാ നടപടികളെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിവിധ സംഘടനകളും സിആർപിഎഫിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ സൈന്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ വൻതോതിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും അക്രമങ്ങളും തടയാനും പൊതുസ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും സേന നടത്തിയ നിയമപരമായ ഇടപെടലുകളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് സിആർപിഎഫ് മേധാവി ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് നക്സൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലകളിലും അതിർത്തി സുരക്ഷയിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാർക്ക്, ഈ വാക്കുകൾ വലിയൊരു കരുത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.