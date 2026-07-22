336 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പ്: ഇ.ഡി കേസ് എടുത്തു
Jul 22, 2026, 13:31 IST
ന്യൂഡൽഹി: 336 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത്തായ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് (PMLA) കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കോടികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോലീസും മറ്റ് പ്രാദേശിക അന്വേഷണ ഏജൻസികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ (FIR) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി തട്ടിപ്പിൽ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ ഇ.ഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.