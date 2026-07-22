336 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പ്: ഇ.ഡി കേസ് എടുത്തു

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 13:31 IST
ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി: 336 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത്തായ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് (PMLA) കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​ഉയർന്ന ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കോടികൾ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​പോലീസും മറ്റ് പ്രാദേശിക അന്വേഷണ ഏജൻസികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ (FIR) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി തട്ടിപ്പിൽ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പ്രധാന പ്രതികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ ഇ.ഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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