ആശങ്കയുണർത്തി സൈബർ ആക്രമണം: ഡിആർഡിഒ രേഖകളും മിസൈൽ വിവരങ്ങളും ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയെയും സൈനിക സുരക്ഷയെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (DRDO) നിർണായക രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധ പരീക്ഷണങ്ങൾ, മറ്റ് അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്/ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡാർക്ക് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ഡാറ്റ ചോർച്ച: ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപരേഖകൾ, കരാറുകൾ, സപ്ലയർ വിവരങ്ങൾ, മിസൈൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ചില സാങ്കേതിക ഫയലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിവര സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
പശ്ചാത്തലം: ഡിആർഡിഒയുടെ പ്രധാന സെർവറുകളിൽ നിന്നാണോ അതോ മൂന്നാം കക്ഷി (Third-party) വിതരണക്കാരുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ ചോർന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണയായി ബാഹ്യ കരാറുകാരുടെയോ ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെയോ അരക്ഷിതമായ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം: കേന്ദ്ര കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം (CERT-In), ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ സംഭവം ഉടനടി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. റാൻസംവെയർ സംഘങ്ങളുടെ പങ്കും ഇതോടൊപ്പം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ദേശീയ സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഏജൻസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ വിടവുകൾ നികത്താനും ഹാക്കർമാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനും വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്.