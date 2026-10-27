അതിതീവ്രമായി 'അർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്; ആന്ധ്രയിലും ഒഡീഷയിലും വൻ ജാഗ്രത:140 കി.മീ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത
Oct 27, 2026, 10:13 IST
വിശാഖപട്ടണം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട 'അർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റും കനത്ത മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും ഒഡീഷയിലെയും തീരദേശ മേഖലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ചയോടെ കരതൊടാനാണ് സാധ്യത. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ദുരന്തനിവാരണ സേനയെയും (NDRF) വ്യോമസേനയെയും സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീരദേശവാസികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തീവണ്ടി സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.